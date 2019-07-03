Дмитрий Азаров обвинил «Автокомпонент» в «шантаже»

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров обвинил нижегородского производителя компонентов для автомобильной промышленности нижегородское ООО «Завод Автокомпонент» в «шантаже». Таким образом он прокомментировал ситуацию с остановкой конвейера «АвтоВАЗа» в Тольятти и Ижевске из-за нехватки автозапчастей, которые концерну поставляет «Автокомпонент».

По словам Дмитрия Азарова, он располагает сведениями о том, что на складах «Автокомпонента» есть запчасти, однако «ведется шантаж одного из крупнейших автопроизводителей в регионе». «„Автокомпонент“ выставил „АвтоВАЗу“ более высокие цены. По договору, они должны быть согласованы заводом. Пока автоконцерн не согласовал цены, „Автокомпонент“ отказался от поставок»,– сообщил “Ъ-Приволжье” Дмитрий Азаров в Нижнем Новгороде на форуме «Производительность 360».

По данным губернатора Самарской области, в договоре, заключенном предприятиями, есть пункт о том, что поставки комплектующих не должны прекращаться, даже если компании не могут договориться по цене. Он отметил, что ситуация вышла на «кризисный уровень», поэтому к ее решению подключились правительства Самарской и Нижегородской областей. Дмитрий Азаров считает, что поскольку склады «Автокомпонента» загружены продукцией, предприятие само в скором времени может встать, поскольку его продукция не будет реализовываться.

Подробнее о конфликте между предприятиями читайте в материале “Ъ” «АвтоВАЗу не хватило запчастей».

Андрей Репин