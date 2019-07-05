Донской минспорта дал разъяснение по поводу проведения матчей ФК «Чайка» на «Ростов-Арене»

Министерство спорта Ростовской области разъяснило ситуацию с проведением матчей ФК «Чайка» на стадионе «Ростов Арена», сообщает пресс-служба министерства.

«При расчете заполняемости зрительских мест на матчах ФК „Чайка“ на стадионе „Ростов Арена“ изначально планировалось открыть для болельщиков только трибуны на востоке и западе стадиона» , - сказано в сообщении.

В министерстве спорта спорта пояснили, что ставшие поводом для скандала между болельщиками футбольных клубов слухи о продаже билетов на южную трибуну в сектора 116-118 не соответствуют действительности.

Как ранее писал „Ъ-Юг“, «Ростов-Арена» станет основным местом для проведения домашних матчей футбольного клуба «Чайка» в сезоне 2019/2020. Это и стало поводом для скандала. В соцсетях появилась информация, что болельщики «Чайки» смогут занять сектора 116-118 южной трибуны стадиона, где располагаются фанаты «Ростова» во время домашних матчей команды. Болельщикам желто-синих это не понравилось. Они написали, что стадион принадлежит им, и «Чайке» там делать нечего. Болельщики «Чайки» отвечали, что стадион построил не «Ростов» и обе команды его просто арендуют. Владелец ФК «Чайка» на своей странице в соцсети назвал болельщиков футбольного клуба «Ростов» больными людьми, ничего не понимающими в футболе и нуждающимися в работе со психологами. Владелец футбольного клуба «Ростов» Арташес Арутюнянц сегодня выступил с заявлением, в котором ответил на оскорбления в адрес болельщиков со стороны господина Чайки.

Кроме того, ФК «Ростов» направил официальное обращение к Президенту Российского Футбольного Союза (РФС) Александру Дюкову с жалобой на оскорбления. Клуб просит оценить действия руководства ФК «Чайка» на комитете РФС по этике и применить к нему соответствующие санкции.

Дарья Голякова