Президент ФК «Ростов» ответил на оскорбления в адрес болельщиков клуба

Владелец футбольного клуба «Ростов» Арташес Арутюнянц выступил с заявлением, в котором ответил на оскорбления болельщиков со стороны президента ФК «Чайка», депутата Андрея Чайки. Об этом сообщает пресс-служба ФК «Ростов». Ранее господин Чайка назвал болельщиков футбольного клуба «Ростов» больными людьми, не понимающими в футболе, нуждающимися в работе со психологами.

«Я не понимаю, почему депутат областной думы позволяет вести себя таким образом – оскорбляет наших болельщиков, называет их больными, говорит о каком-то лечении. Во-первых, Андрей Чайка – не доктор, чтобы ставить диагнозы. Во-вторых, руководство «Чайки» ведет себя совершенно бестактно и непрофессионально», - передает пресс-служба слова господина Арутюнянца.

Как ранее писал «Ъ-Юг», «Ростов-Арена» станет основным местом для проведения домашних матчей футбольного клуба «Чайка» в сезоне 2019/2020. Это и стало поводом для скандала. Болельщики «Ростова» заявляли, что стадион принадлежит им, и «Чайке» там делать нечего. Болельщики «Чайки» отвечали, что стадион построил не «Ростов» и обе команды ее просто арендуют.

Дарья Голякова