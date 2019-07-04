ФК «Ростов» пожаловался в РФС на владельца ФК «Чайка»

Футбольный клуб «Ростов» направил официальное обращение к Президенту Российского Футбольного Союза (РФС) Александру Дюкову с жалобой на оскорбления в адрес болельщиков клуба со стороны депутата областной думы, владельца ФК «Чайка» Андрея Чайки. Об этом сообщает пресс-служба ФК «Ростов». Клуб просит оценить действия руководства ФК «Чайка» на комитете РФС по этике и применить к нему соответствующие санкции.

Копию обращения клуб направил в УМВД России и УФСБ России по Ростовской области.

«ФК „Ростов“ фиксирует большой общественный резонанс среди болельщиков нашего клуба в связи со сложившейся ситуацией. Мы усматриваем в этих провокациях „Чайки“ действия, направленные на разжигание розни между болельщиками клубов, а также действия, потенциально способные дестабилизировать обстановку в Ростовской области с точки зрения общественного порядка», - говорится в сообщении.

Как ранее писал „Ъ-Юг“, «Ростов-Арена» станет основным местом для проведения домашних матчей футбольного клуба «Чайка» в сезоне 2019/2020. Это и стало поводом для скандала. Болельщики «Ростова» заявляли, что стадион принадлежит им, и «Чайке» там делать нечего. Болельщики «Чайки» отвечали, что стадион построил не «Ростов» и обе команды ее просто арендуют. Владелец ФК «Чайка» на своей странице в соцсети назвал болельщиков футбольного клуба «Ростов» больными людьми, ничего не понимающими в футболе и нуждающимися в работе со психологами. Владелец футбольного клуба «Ростов» Арташес Арутюнянц сегодня выступил с заявлением, в котором ответил на оскорбления в адрес болельщиков со стороны господина Чайки.

Дарья Голякова