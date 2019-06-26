ФК «Чайка» в новом сезоне будет играть на «Ростов-Арене»

«Ростов-Арена» станет основным местом для проведения домашних матчей футбольного клуба «Чайка» в сезоне 2019/2020. Об этом сообщает администрация клуба на официальном сайте.

Как сказано в сообщении, выступать на ростовском стадионе «Олимп-2» команда не может из-за его максимальной загруженности: сейчас на стадионе тренируются главная команда ФК «Ростов», ее молодежный состав, а также детско-юношеские команды.

«Уверены, что появление „Чайки“ на „Ростов-Арене“ станет дополнительной возможностью для донских болельщиков посетить главный стадион области и выразить свою поддержку нашему клубу. В ближайшее время будет опубликовано точное расписание и подробности билетной программы!»,— сказано в сообщении.

Кристина Федичкина