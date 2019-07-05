Австралийского теннисиста лишили призовых на Wimbledon

96-ю ракетку мира Бернарда Томича лишили всех призовых, положенных ему за участие в матче первого круга Wimbledon. Причиной тому стало нежелание австралийца бороться, которое, по мнению организаторов, имело место в его встрече с французом Жо-Вильфридом Тсонга, продолжавшейся всего 58 минут и закончившейся поражением Томича со счетом 2:6, 1:6, 4:6. Согласно регламенту, 26-летнего теннисиста оштрафовали на £45 тыс., которые были ему положены за участие в турнире. В специальном заявлении Всеаглийского лаун-теннисного клуба говорится, что «по мнению рефери, выступление Бернарда Томича не удовлетворяло профессиональным стандартам». Сам австралиец, который в 2011 году дошел на Wimbledon до четвертьфинала и входил в первую двадцатку мирового рейтинга, заявил, что «просто играл ужасно — так, как мог».

Бернард Томич — не первый игрок, который наказан таким образом за отсутствие желания бороться. В этом году на Roland Garros всех призовых в размере €46 тыс. была лишена американка Анна Татишвили, уступившая гречанке Марии Саккари — 0:6, 1:6 за 55 минут.

AFP