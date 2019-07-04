Ни одна россиянка не вышла в третий раунд Wimbledon

Российская теннисистка Варвара Флинк уступила немке Юлии Гергес во втором круге Wimbledon со счетом 6:1, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 10 минут. 22-летняя дебютанка Wimbledon стала последней россиянкой, покинувшей турнир.

Ранее участие в турнире прекратили: Маргарита Гаспарян, Виталия Дьяченко, Анастасия Павлюченкова, Анастасия Потапова, Анна Калинская, Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова и Светлана Кузнецова, Мария Шарапова. Впервые с 1995 года российские теннисистки не смогли выйти в третий раунд Wimbledon.

О том, как начался Wimbledon для российских теннисисток,— в материале “Ъ”.