Тюменская прокуратура завершила проверку ситуации с водой в Каскаре

Прокуратура Тюменской области внесла представление губернатору Александру Моору об обеспечении водой жителей села Каскара (Тюменский район). Соответствующее решение было принято после проверки информации о некачественном водоснабжении, озвученной 20 июня в ходе «прямой линии» президента РФ Владимира Путина.

По данным областной прокуратуры, в регионе сейчас только 88,2% населения обеспечены безопасной питьевой водой. «Есть проблемы с обеспечением качественной водой и части жителей села Каскара»,— отметили в надзорном органе.

Как ранее писал “Ъ-Урал”, во время «прямой линии» Владимира Путина жительница Каскары (расположено в 20 км к востоку от Тюмени) Мария Кузнецова пожаловалась президенту, что в селе более 20 лет нет водопровода, поэтому люди покупают бутилированную воду или ездят на колонки в Тюмень. Позже выяснилось, что действующий водопровод находится в старой части села, а нет водоснабжения только в новой части, где расположены современные коттеджи. «Этот конкретный случай нужно решить как можно быстрее. Считайте, что жители обратились к вам»,— обратился Владимир Путин к господину Моору.

Губернатор пообещал, что возьмет под личный контроль поручение президента, а жители Каскары до заключения концессии по созданию систем водоснабжения могут заявиться на техприсоединение. Спустя несколько дней, заместитель губернатора Вячеслав Вахрин сообщил, что вопрос будет решен с опережением графика. «Сначала сделаем распределительную уличную сеть и затем присоединим ее к старому водоводу, хотя планировали сделать изначально в обратном порядке. Получается, что жителям не надо будет тянуть свой водопровод на 100 или 200 м, им будет легче подключиться к распределительной сети»,— рассказал он.

Подробнее о ситуации — в материале “Ъ-Урал” «Урал вышел на связь с Владимиром Путиным»

Мария Арабей