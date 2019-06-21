Александр Моор возьмет под личный контроль ситуацию с водой в поселке Каскара

Тюменский губернатор Александр Моор пообещал, что возьмет под личный контроль поручение президента Владимира Путина решить проблему с водопроводом в селе Каскара.

«Проблема нам знакома, централизованное водоснабжение в селе есть, но сеть водоснабжения принадлежит частному предприятию — каскаринской птицефабрике. Чтобы у нас была возможность инвестировать средства, нам нужно было оформить на сеть право собственности. И мы много лет занимались этим вопросом»,— сообщил губернатор в видеообращении, опубликованном в Instagram. По его словам, власти оформили сети как бесхозяйные и перевели их в муниципальную собственность, также оформив все земельные участки под этим водопроводом. Концессию власти планируют заключить этой осенью. «Сегодня все жители Каскары имеют возможность заявиться на техприсоединение. Я беру поручение президента под свой личный контроль»,— подчеркнул господин Моор.

Село Каскара расположено в 20 км к востоку от Тюмени. По словам местной жительницы Марии Кузнецовой, водопровода в селе нет более 20 лет. Жителям приходится покупать бутилированную воду или ездить на колонки в Тюмень. Правда, позже выяснилось, что действующий водопровод находится в старой части села, а нет водоснабжения только в новой части, где расположены современные коттеджи. Информацию об отсутствии водопровода в селе проверят прокуратура Тюменской области и региональное управление СКР. «Этот конкретный случай нужно решить как можно быстрее. Считайте, что жители обратились к вам»,— подчеркнул господин Путин во время «прямой линии».

Подробнее о ситуации — в материале “Ъ-Урал” «Урал вышел на связь с Владимиром Путиным»