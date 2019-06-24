Власти Тюмени нашли быстрый способ провести водопровод в селе Каскара

Тюменские власти нашли способ в короткие сроки построить распределительную сеть для водоснабжения села Каскара. О проблемах с водоснабжением ранее рассказала жительница села Мария Кузнецова во время прямой линии с президентом России Владимиром Путиным.

Село Каскара расположено в 20 км к востоку от Тюмени. По словам женщины, водопровода в селе нет более 20 лет. Жителям приходится покупать бутилированную воду или ездить на колонки в Тюмень. Правда, позже выяснилось, что действующий водопровод находится в старой части села, а нет водоснабжения только в новой части, где расположены современные коттеджи.

«Будем решать вопрос с опережением графика. Сначала сделаем распределительную уличную сеть и затем присоединим ее к старому водоводу, хотя планировали сделать изначально в обратном порядке. Получается, что жителям не надо будет тянуть свой водопровод на 100 или 200 метров, им будет легче подключиться к распределительной сети. Эти работы можно сделать в короткий срок»,— рассказал замгубернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин (цитата по ТАСС).

Господин Вахрин уточнил, что жители села могут либо самостоятельно проложить инфраструктуру, либо обратиться в местный «Водоканал». «Первый вариант является менее предпочтительным, так как потребитель создает свою часть сеть водопотребления, соответственно, он будет сам ее обслуживать. Если случится авария, то ремонт также ложится на потребителя»,— объяснил он.

Ранее сообщилось, что информацию о ситуации с водопроводом в селе проверят прокуратура Тюменской области и региональное управление СКР. «Этот конкретный случай нужно решить как можно быстрее. Считайте, что жители обратились к вам»,— подчеркнул господин Путин во время прямой линии.

Подробнее о ситуации — в материале “Ъ-Урал” «Урал вышел на связь с Владимиром Путиным»