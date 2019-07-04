Минюст США ответил на иск Huawei, одобрив запрет на использование его устройств

В среду Министерство юстиции США призвало Окружной суд Техаса отклонить иск китайской телекоммуникационной компании Huawei, сообщает Bloomberg. В нем китайская компания пытается оспорить решение властей США о запрете американским компаниям и госструктурам использовать оборудование Huawei. По мнению Министерства юстиции, это решение является не неконституционной мерой, а «логичным следующим шагом» для защиты страны и недопущения Китая к стратегическим позициям в американских сетях.

Huawei подавала иск в Окружной суд Восточного округа штата Техас дважды — первый иск, поданный в марте, касался прошлогоднего запрета госструктурам использовать оборудование компании. Второй иск был подан в мае и последовал за решением президента США Дональда Трампа запретить всем американским компаниям работать с Huawei. В исках китайская компания апеллирует к конституции США и трудам отцов-основателей, указывая на недопустимость наказания «без суда и следствия».

В ответе, подготовленном Минюстом США, говорится, что решение властей США «не приговаривает Huawei к смерти, не заключает в тюрьму и не конфискует ее имущество», более того, это решение «прямо не препятствует Huawei заниматься избранным делом». По их мнению, принятые меры не являются наказанием китайской компании, а лишь направлены на защиту США. «Законодатели и многие должностные лица более десяти лет выражали беспокойство в связи с потенциалом Huawei сделать возможной киберактивность Китая против США и действовали в это время, чтобы смягчить угрозу»,— говорится в заявлении.

Яна Рождественская