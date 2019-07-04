Эрдоган назвал «грабежом» срыв поставок американских истребителей

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал США за угрозы сорвать поставки истребителей F-35, если страна не откажется от российских систем С-400. «Если у вас есть клиент и этот клиент заплатил за товар, как можно не отдать этому клиенту его собственность? Это называется ''грабеж''»,— заявил турецкий лидер в интервью изданию Sabah.

Господин Эрдоган напомнил, что Анкара подписала контракт на 116 истребителей F-35, по которому заплатила $1,4 млрд. Кроме того, отметил он, в Турции находится производство комплектующих этих военных самолетов.

Контракт на поставку Турции четырех С-400 «Триумф» на сумму около $2,5 млрд был подписан в 2017 году. Из-за покупки российских систем ПВО Вашингтон отказался передавать Анкаре истребители пятого поколения F-35, а также грозился вывести часть их производства с турецкой территории. 1 июля господин Эрдоган заявил, что российские С-400 будут в Турции в течение десяти дней.

Подробнее о российско-турецкой сделке читайте в материале “Ъ” «Российские ракеты победили в битве за Турцию».