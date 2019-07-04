Мосгорсуд признал законным арест экс-главы волгоградского СКР

Мосгорсуд признал законным арест до 10 августа экс-руководителя следственного управления Следственного комитета России (СКР) по Волгоградской области генерал-лейтенанта Михаила Музраева. «Суд постановил: решение суда об избрании меры пресечения оставить без изменения, апелляционную жалобу защиты — без удовлетворения», — огласил судья (цитата по «РИА Новости»).

Адвокат подсудимого Владимир Семенцов сообщил агентству, что Михаил Музраев свою вину не признает, поскольку «там нет доказательств».

Напомним, экс-руководителя волгоградского СКР задержали 10 июня.Тогда сообщалось, что он является подозреваемым по уголовному делу о поджоге и покушении на убийство губернатора области Андрея Бочарова. Потом Михаилу Музраеву предъявили обвинение в теракте, совершенном группой лиц, и арестовали на два месяца. По версии следствия, генерал-лейтенант оказывал покровительство криминальной группировке под руководством Евгения Чемезова, которая 16 ноября 2016 года проникла на территорию частного домовладения в Тракторозаводском районе Волгограда. Один из ее членов попытался поджечь дом, который был в пользовании семьи главы региона.

Михаил Музраев возглавлял СКР по Волгоградской области с 2007 по 2018 год. После этого был советником главы СКР Александра Бастрыкина. В результате расследований, которыми руководил генерал-лейтенант, десятки влиятельных местных чиновников осудили за коррупцию, были раскрыты громкие убийства, а также теракты 2013 года в автобусе и на вокзале Волгоград-1.

Подробнее о деле — в материале “Ъ” «Генерал СКР попал в ФСБ».