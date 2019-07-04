Капитализация «Газпрома» впервые с 2008 года превысила 6 трлн рублей

Акции российской компании «Газпром» превысили максимальную отметку с 2008 года, следует из данных Московской биржи. По состоянию на 10:10, они поднимались в цене до 254,45 руб. Капитализация при этом превысила 6 трлн руб.

Исторический максимум по акциям «Газпрома» по рублевой цене был зафиксирован весной 2008 года — 369,5 руб.

Напомним, что 11 июня «Газпром» обогнал по капитализации Сбербанк, тогда этот показатель составил 5,5 против 5,1 трлн руб. При этом компания накануне стала лидером по рыночной капитализации на российском фондовом рынке.

Подробнее — в материале “Ъ” «"Газпром" поднял индекс до исторического максимума».