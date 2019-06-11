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«Газпром» снова обогнал Сбербанк по капитализации

«Газпром» снова обогнал Сбербанк по капитализации на российском фондовом рынке, следует из данных торгов на Московской бирже. Капитализация газовой компании составила около 5,5 трлн руб., а банка — 5,1 трлн руб.

Изменение позиции Сбербанка произошло на фоне его падения обыкновенных (почти на 5,5%) и привилегированных (более чем на 6%) акций.

В начале июня «Газпром» уже становился лидером по рыночной капитализации на российском фондовом рынке. Причиной роста послужило утверждение рекордных дивидендов по итогам 2018 года — 16,61 руб. на акцию (в целом 393 млрд руб.)

Подробнее о ситуации на бирже — в материале “Ъ” «"Газпром" поднял индекс до исторического максимума».

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