Сборная Перу вышла в финал Кубка Америки по футболу

Сборная Перу обыграла команду Чили в матче 1/2 финала Кубка Америки по футболу. Встреча в бразильском Порту-Алегри завершилась со счетом 3:0.
Голы забили Эдисон Флорес (21), Йосимар Йотун (38) и Хосе Паоло Герреро (91).
Финальный матч Кубка Америки пройдет 7 июля в Рио-де-Жанейро. Сборная Перу сыграет с командой Бразилии, которая накануне обыграла сборную Аргентины. Матч за третье место между чилийцами и аргентинцами пройдет днем ранее в Сан-Паулу.
О том, как прошла встреча сборных Бразилии и Аргентины,— в материале “Ъ” «Лионель Месси снова остался без титула».
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