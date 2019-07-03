Лионель Месси снова остался без титула

Лионель Месси, на счету которого почти три десятка титулов, завоеванных с «Барселоной», вновь не сумел получить значимый трофей со сборной Аргентины, которая в ночь на вторник в полуфинале Кубка Америки уступила со счетом 0:2 сборной Бразилии. Сам Месси винит в судей, которые, по его словам, слишком уж благоволили хозяевам турнира. Его критики вновь указывают на то, что Месси, похоже, просто недостает лидерских качеств — таких, какими обладал Диего Марадона, умевший тянуть за собой более слабых игроков. Впрочем, у Месси, который после матча поспешил успокоить болельщиков, заявив, что продолжит выступления за национальную команду, вскоре вновь появится шанс что-то выиграть. В следующем году Кубок Америки пройдет в Аргентине и Колумбии.

Еще пару недель назад пересечение в очном противостоянии команд Бразилии и Аргентины представлялось не слишком вероятным. Аргентинцы со скрипом входили в турнир, сначала уступив колумбийцам, а затем сведя вничью игру против сборной Парагвая. И только благодаря победе над Катаром, присутствие которого среди участников турнира было поводом не только для недоуменных вопросов, но и шуток, позволила Лионелю Месси и команде пробиться в play-off. И в его первом раунде у Аргентины все сложилось успешно. Аргентинцы обыграли сборную Венесуэлы (только в этой паре удалось выявить победителя, не доводя дела до серии послематчевых пенальти) и не без оснований рассчитывали на то, что и в матче против хозяев турнира бразильцев они будут смотреться достойно.

В принципе, именно так они и смотрелись. И тем, кто хочет найти в игре аргентинской команды признаки ее движения вверх, будет не так уж трудно это сделать, отметив, например, что опасных моментов у аргентинцев было не меньше, чем у соперника.

Другое дело, что мячи после ударов Месси и Серхио Агуэро предпочитали находить перекладины и штанги, но не влетать в сетку. Болельщики, позитивно настроенные относительно аргентинского будущего, отметят и то, что Лионелю Скалони, который, кстати, не будет отправлен в отставку и доработает до конца контракта, потихоньку удается выстраивать команду, которая не теряется, стоит сопернику перекрыть пути доставки мяча до Месси. А ведь наставник бразильской команды Тите прямо заявил, что перестраивал игру, временами сознательно отдавая владение мячом только ради нейтрализации этого, как он выразился, «инопланетянина».

Лионель Месси Фото: Ueslei Marcelino, Reuters

Никак не уйти после этого матча и от обсуждения работы судей. Так, Скалони назвал их попросту недостаточно квалифицированными для работы в матчах такого уровня, обратив внимание на то, что рефери Робби Самбрано нарушил баланс игры, выписав аргентинцам шесть предупреждений, а бразильцам только два. Ну а Месси говорил чуть ли не о судейском произволе и призывал к действиям руководство CONMEBOL. Лидера аргентинцев возмутило, например, игнорирование судьями системы VAR, которая в других матчах использовалась очень активно. «А тут они ни разу к ее помощи не прибегли и все спорные моменты трактовали в пользу соперника»,— негодовал Месси.

Впрочем, за разговорами о том, что помешало аргентинцам выиграть, нетрудно упустить главное в этом матче — победу бразильцев, которые не только правильно выстроили тактику на игру, насколько возможно лишив соперника его козырей.

Они ведь еще и действительно порадовали болельщиков красивыми голами. Первый, проведенный Габриэлом Жезусом, вообще получился по-бразильски изящным. Ведь его предваряла небыстрая вроде бы, но легкая, даже воздушная комбинация, начатая Дани Алвесом, который в итоге был признан игроком матча. Хотя аргентинцы как раз уверены, что Алвес получил мяч с нарушением правил и именно ожиданием свистка арбитра (не случившегося) объяснили странное поведение своих защитников. Хорошо смотрелся и второй гол, забитый, когда аргентинцы пошли ва-банк, в результате быстрой контратаки, которую, просто подставив ногу, завершил Роберто Фирмино.

Теперь Бразилия сыграет в финале с победителем пары Чили—Перу. Аргентинцы же будут вынуждены довольствоваться участием в матче за третье место. Не то ради чего Лионель Месси ехал на турнир. Впрочем, он уже пообещал, что уходить из сборной не намерен. По всей видимости, минимум до следующего лета, когда в Аргентине и Колумбии состоится Кубок Америки-2020. Пятый в нынешнем десятилетии и первый в новой системе, предусматривающей, что турнир будет проводиться раз в четыре года. Так что формально у Месси все-таки остается шанс добавить к имеющимся у него 29 титулам, завоеванным с «Барселоной», хотя бы одну значимую победу со сборной.

Александр Петров