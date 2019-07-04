«Атлетико» купил 19-летнего Жуана Фелиша за €126 млн

Испанский футбольный клуб «Атлетико» оформил трансфер нападающего португальской «Бенфики» Жоау Фелиша за €126 млн, сообщается на сайте клуба. 19-летний футболист подписал новый контракт на семь лет. В прошедшем сезоне Фелиш сыграл за «Бенфику» 43 матча, забив 20 мячей и отдав 11 голевых передач.

Жуан Фелиш занял в списке самых дорогих футболистов мира четвертое место. Первым в нем остается Неймар, купленный ПСЖ в 2017 году за €222 млн. Второй — Килиан Мбаппе, обошедшийся ПСЖ в 2018-м в €180 млн. На третьем месте Филиппе Коутинью — в прошлом году «Барселона» заплатила за него €120 млн, еще €40 млн прежний клуб бразильца «Ливерпуль» может получить в качестве бонусов, если футболист добьется ряда достижений.

«Атлетико» также должен оформить продажу своего ключевого форварда 28-летнего Антуана Гризманна в «Барселону» за €120 млн. Сегодня полузащитник мадридцев Родриго перешел в «Манчестер Сити» за €70 млн.

Подробнее о траснфере читайте в публикации “Ъ” «"Бенфику" настигла переплата».