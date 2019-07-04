Промышленность примерит интернет вещей

Сахалинская Visitech, разрабатывающая решения в сфере промышленного интернета вещей и ПО для промбезопасности, получит 100 млн руб. от Дальневосточного фонда высоких технологий (ДФВТ). У предприятий есть запрос на такие решения, но внедрять их сложно, а уровень технологий Visitech не выглядит перспективным для крупной промышленности, отмечают эксперты.

ДФВТ, основанный «Роснано», Фондом развития Дальнего Востока и Байкальского региона и Российской венчурной компанией, вложит 100 млн руб. в проект Visitech — сахалинского разработчика в сфере промышленного интернета вещей (Internet of Things, IoT) и производителя ПО для промбезопасности. Сделка будет закрыта в течение месяца, сообщил “Ъ” глава фонда Руслан Саркисов. ДФВТ получит долю в компании, но величина не раскрывается. Для фонда, созданного в августе 2018 года, это вторая инвестиция (о первой см. “Ъ” от 31 мая).

Visitech основана в Южно-Сахалинске в 2015 году, резидент «Сколково». Среди совладельцев — бывший глава «Евросети» Элдар Разроев (2% в ООО «Визитек»). Компания разрабатывает ПО для контроля производственных процессов с точки зрения безопасности, предиктивной аналитики происшествий и их расследования. Выручка в 2018 году составила 123 млн руб. Среди клиентов — «Роснефть», «Газпром нефть», «Т Плюс» и ММК (там использование решений Visitech подтвердили). Полученные средства компания направит на R&D и открытие представительства на острове Русский.

«Это конкурентоспособное решение, востребованное рынком, который уже оценивается в 10 млрд руб. и должен удвоиться в течение трех лет»,— отмечает Руслан Саркисов. В фонде уточнили, что речь идет в целом о рынке Environmental, Health and Safety (EHS), который включает охрану труда, экологию и промышленную безопасность. В РФ большой рынок для решений в области цифровизации безопасности на предприятиях, соглашается партнер Leta Capital Александр Чачава. Однако, уточняет он, стартапы здесь «неплохо работают» на стадии пилота, а в промышленной эксплуатации выявляется много проблем: высокая стоимость при масштабировании, сложные условия труда, которые приводят к поломкам или росту затрат.

Директор по работе с портфельными компаниями Фонда развития интернет-инициатив Сергей Негодяев среди помех в развитии сегмента называет то, что связь между новыми технологиями и экономическим эффектом «не всегда явная». Кроме того, добавляет он, производственники «остаются консервативными заказчиками», а у стартапов не всегда есть проверенные и успешные кейсы.

Весь российский рынок промышленного IoT к 2020 году может достичь 270 млрд руб., говорит гендиректор SAP CIS Андрей Филатов: «Для развития промышленного IoT важно, чтобы в России появилось достаточное количество производителей оборудования, сравнительно недорогие и разнообразные по функционалу датчики, безопасные способы передачи и хранения данных, быстрая скорость у провайдеров и надежное ПО». По его мнению, решения в этой области могут обеспечить резкий скачок продуктивности, на 10–30%. Но, добавляют в аналитическом центре Redmadrobot, заниматься только решениями для промышленного IoT будет все сложнее: клиенты хотят целостных либо почти бесшовно интегрированных систем.

Инвестицию в 100 млн руб. участники рынка называют «достаточной». Но для «взрослого решения», уточняет Александр Чачава, нужно в шесть-десять раз больше. Источник “Ъ” на рынке еще более пессимистичен: «Текущие продукты компании больше похожи на Business Intelligence. Но для создания полноценных решений для промышленных предприятий нужен другой класс и уровень разработок».

Дмитрий Шестоперов