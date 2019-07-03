Россия и Казахстан договорились об увеличении количества взаимных авиарейсов

Министерства транспорта России и Казахстана договорились увеличить количество авиарейсов между Москвой и Нур-Султаном, говорится в письме (.pdf) замминистра транспорта РФ Александра Юрчика, опубликованного на сайте Росавиации. Из него следует, что частота рейсов между странами увеличится с 12 до 21 рейса в неделю.

С российской стороны будет назначен еще один перевозчик, не связанный с «Аэрофлотом», который уже выполняет рейсы в Казахстан. Также рейсы между Москвой и Нур-Султаном выполняют казахстанские авиакомпании Air Astana и Scat.

Напомним, за последнее время был введен запрет на авиарейсы в Грузию, он вступит в силу с 8 июля. Также были отменены полеты российских авиакомпаний в Чехию, которые оперативно удалось возобновить. К конфликту авиавластей двух стран привела жесткая позиция Минтранса РФ в отношении полетов Czech Airlines по транссибирскому маршруту между Прагой и Сеулом и допуска к рейсам из Москвы третьего российского перевозчика.

Подробнее о споре авиарегуляторов России и Чехии читайте в материале “Ъ” «Размен крыла».