Московский урбанистический форум отрицает информацию об отказе в аккредитации Голунову

Пресс-служба Московского урбанистического форума опровергла информацию об отказе в аккредитации журналисту отдела расследований «Медузы» Ивану Голунову. Ранее «Медуза» сообщала о невыдаче форумом аккредитации своему журналисту.

«Он два раза в базе: как СМИ и как делегат. Мы СМИ подтвердили, а делегат — отказали. Просто у СМИ больше возможности прохода в пресс-центр»,— заявили «РИА Новости» в пресс-службе форума. Сам Иван Голунов утверждает, что направлял лишь одну заявку на форум.

Как пишет «Медуза», журналист получил подтверждение аккредитации на мероприятие через полчаса после выхода заметки на сайте издания о невыдаче ему пропуска. В течение последних трех лет Иван Голунов успешно аккредитовывался на ежегодный форум и регулярно получал рассылку с материалами от его организаторов.

Темами материалов Ивана Голунова не раз становились якобы необоснованные траты мэрии Москвы на благоустройство столицы. Свое недавнее задержание журналист связывал с работой над своей публикацией, посвященной владельцам московских кладбищ.

6 июня Иван Голунов был задержан по подозрению в попытке сбыта наркотиков и отправлен судом под домашний арест. Дело имело общественный резонанс: массовые акции в поддержку задержанного журналиста прошли в Москве и других городах России. Распоряжением главы МВД Владимира Колокольцева обвинения с журналиста были снять в связи с недоказанностью его участия в преступлении.

О том, как МВД обещало наказать сотрудников, связанных с делом Голунова, читайте в материале “Ъ” «Владимир Колокольцев наращивает собственную безопасность».