Европарламент не смог выбрать председателя

Первый тур выборов председателя Европарламента (ЕП) в Страсбурге не выявил победителя, следует из результатов голосования. «Никто не набрал абсолютного большинства, объявлен второй раунд»,— сообщил уходящий с поста председателя ЕП Антонио Таяни.

Для победы в первом туре нужно было набрать 332 голоса. Лучший результат продемонстрировал итальянский кандидат Давид Сассоли — ему не хватило семи голосов до абсолютного большинства.

Кандидатами на пост главы Европарламента выступили Ска Келлер («Зеленые», Германия), Сира Рего («Европейские объединенные левые», Испания), Давид Сассоли (Италия), Ян Захрадил («Европейские консерваторы и реформисты», Чехия). Все четыре кандидата будут участвовать во втором туре.

О майских выборах в Европарламент — в материале «Двухпартийную систему потеснили и справа, и слева».