Кремль подтвердил разговор Путина с премьером Нидерландов о крушении MH17

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что премьер-министр Нидерландов Марк Рютте и Владимир Путин на полях саммита G20 в Осаке обсуждали крушение малайзийского Boeing рейса MH17 на Украине в 2014 году. По словам представителя Кремля, беседа была краткой. Ее подробности он не раскрыл, но уточнил, что позиция России по расследованию крушения остается неизменной.

«Я могу подтвердить эту беседу, это было очень краткое общение на ногах в кулуарах (саммита.— “Ъ”). <…> Действительно, был затронут вопрос — позиция президента, позиция российской стороны. Она предельно понятна, она последовательна, и, конечно, она зиждется на том, что вряд ли можно воспринимать расследование, которое осуществляется без участия Российской Федерации. <...> Вот такие тезисы, они постоянно, на различных уровнях доводятся до наших визави в Нидерландах и в других странах»,— рассказал господин Песков.

Марк Рютте ранее заявил, что обсуждение авиакатастрофы было конфиденциальным, «в том числе из-за чрезвычайно высокой деликатности темы». Премьер-министр Нидерландов также не раскрыл, какой была реакция президента России на разговор.

17 июля 2014 года рейс МН17 потерпел крушение над территорией Донбасса. Он следовал из Амстердама в Куала-Лумпур. На борту малайзийского Boeing 777-200 находилось 298 пассажиров и членов экипажа, все они погибли.

19 июня 2019 года совместная следственная группа по расследованию крушения опубликовала доклад, в котором назвала имена четырех подозреваемых в причастности к запуску ракеты комплекса «Бук», которая сбила лайнер. Это три россиянина — бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков, экс-глава разведки ДНР Сергей Дубинский и его коллега Олег Пулатов, а также гражданин Украины Леонид Харченко. Владимир Путин считает, что представленные международными следователями доклады не содержат доказательств вины России.

О развитии ситуации — в материале “Ъ” «Расследование гибели MH17 никак не долетит до конца».