ЦИК попросил прокуратуру Санкт-Петербурга проверить муниципальные комиссии

Центризбирком России попросил прокурора Санкт-Петербурга «внимательно рассмотреть» работу некоторых муниципальных избирательных комиссий, сообщил на заседании зампред ЦИКа Николай Булаев. В числе тех, кого нужно проверить, он назвал комиссии муниципальных округов Сергиевский, Сампсониевский и ряд других.

«Сегодня утром (3 июля.— “Ъ”) я подписал телеграмму в адрес прокурора города Санкт-Петербурга с просьбой рассмотреть ещё раз внимательно действия и бездействия комиссий, которые мы перечислили. <…> Нам представляется важным получить правовую оценку, чем быстрее, тем лучше, тому, что происходит в некоторых комиссиях»,— рассказал зампред ЦИКа (цитата по «РИА Новости»).

По словам господина Булаева, ЦИК получил уже больше 200 обращений от партий и кандидатов, еще свыше 500 обращений поступило в Санкт-Петербургский горизбирком. Эти обращения помогают «оценить все, что происходит», пояснил зампред ЦИКа.

Ранее ЦИК заявил о давлении местных властей на 10% избиркомов Санкт-Петербурга. В чем именно выражается это давление, не уточнялось. Глава ЦИКа Элла Памфилова не исключила, что в Санкт-Петербурге могут отменить муниципальные выборы из-за нарушений в деятельности избиркомов. 2 июля избирком города обязал избирательную комиссию муниципального округа Полюстрово принять документы у тех кандидатов в депутаты, которым мешала искусственно созданная очередь.

Подробнее о решении горизбиркома Петербурга — в публикации “Ъ” «Независимых кандидатов пропустили вне очереди».