Больше половины россиян довольны качеством услуг ЖКХ

Больше половины россиян (60%) удовлетворены качеством услуг ЖКХ, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Работой жилищно-коммунальных служб удовлетворен каждый второй респондент (49%). При этом примерно 43% граждан не знают, какая управляющая компания обслуживает их дом.

На работу жилищных служб пожаловались 30% россиян. По их мнению, за год стало хуже с вывозом мусора (21%), текущим ремонтом жилья (17%), холодным (12%) и горячим (9%) водоснабжением, отоплением (10%) и электроснабжением (9%). Однако большинство опрошенных считают, что в этих сферах за год не произошло значимых изменений.

Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проходил 1 июля 2019 года. В нем участвовали россияне от 18 лет (1600 респондентов). Метод опроса — телефонное интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров.

Ранее стало известно, что в России второй раз за год повысились тарифы на коммунальные услуги — на 2,4% (в среднем по стране). Решение было принято в связи с повышением НДС с 18% до 20%. В январе тарифы индексировали на 1,7%.

Подробнее о росте цен в ЖКХ — в публикации “Ъ” «Тарифная дискуссия закончилась ниже инфляции».

Что еще ждет россиян в июле 2019 года — в публикации “Ъ”.