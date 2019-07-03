Иран призвал США вернуться к исполнению ядерной сделки

Иран с 7 июля начнет обогащать уран выше уровня 3,67%, установленного в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), сообщил иранский президент Хасан Роухани. По его словам, Иран будет обогащать уран на том уровне, «который считает нужным».

Как отметил президент Ирана, его страна останется приверженным ядерной сделке до тех пор, пока ее будут соблюдать все остальные участники. «Наш совет Америке и Европе — вернуться за стол переговоров, уважать закон и придерживаться условий ядерной сделки»,— добавил господин Роухани (цитата по Reuters).

В 2015 году Иран и шесть мировых держав, в том числе США, подписали СВПД. Он подразумевал, что в обмен на снятие санкций Иран откажется от ядерной программы и будет продавать излишки обогащенного урана, если его объемы превысят 300 кг. В мае 2018-го США объявили о выходе из СВПД и ввели против Ирана санкции.

По словам президента США Дональда Трампа, благодаря ядерной сделке Тегеран получил более $150 млрд прибыли. В июле 2019-го стало известно, что Иран превысил разрешенный СВПД объем запасов низкообогащенного урана.

Об обострении отношений двух стран читайте в публикации “Ъ” «"Вероятно, Иран допустил ошибку"».