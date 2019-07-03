Трамп оценил прибыль Ирана от ядерной сделки в почти $152 млрд

Иран не соблюдал условия Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), хотя эта сделка принесла ему как минимум $150 млрд, считает президент США Дональд Трамп. Он также обвинил Тегеран в превышении разрешенного СВПД объема запасов низкообогащенного урана.

«Иран нарушал ядерную сделку на $150 млрд (плюс $1,8 млрд наличными) с США и другими странами, которые ничего не платили, задолго до того, как я стал президентом, и теперь они нарушили договоренности о лимите запасов (урана.— “Ъ”). Нехорошо!» — написал господин Трамп в Twitter.

В 2015 году Иран и шесть ведущих мировых держав, включая США, подписали СВПД. Он подразумевал, что в обмен на снятие санкций Иран откажется от ядерной программы и будет продавать излишки обогащенного урана, если его объемы превысят 300 кг. В мае 2018-го США объявили о выходе из СВПД и ввели против Ирана санкции.

Об обострении отношений двух стран читайте в публикации “Ъ” «Вероятно, Иран допустил ошибку».