Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран играет с огнем, передает Reuters. Эти слова прозвучали на фоне объявления Тегерана о том, что он превысил разрешенный Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) объем запасов низкообогащенного урана.

Когда у господина Трампа в Белом доме спросили, есть ли у него послание для Ирана, президент ответил отрицательно. Но Иран знает, что делает и «играет с огнем», отметил Дональд Трамп.

В 2015 году Иран и шесть ведущих мировых держав, включая США, подписали СВПД. Он подразумевал, что в обмен на снятие санкций Иран откажется от ядерной программы и будет продавать излишки обогащенного урана, если его объемы превысят 300 кг. В мае 2018-го США объявили о выходе из СВПД и ввели против Ирана санкции.

Об обострении отношений двух стран читайте в публикации “Ъ” «"Вероятно, Иран допустил ошибку"».