Россия осталась лидером по импорту грузинского вина в первом полугодии 2019 года

С января по июнь 2019 года Грузия экспортировала в Россию более 25 млн бутылок вина. Это на 6% больше показателя за аналогичный период 2018-го, сообщает ТАСС со ссылкой на Национальное агентство вина Грузии. По его данным, в первом полугодии Россия заняла первое место среди импортеров грузинского вина.

На втором месте по количеству импортированных грузинских вин — Украина (3,7 млн бутылок вина). Далее идут Китай (более 3,5 млн), Польша (более 1,8 млн) и Казахстан (более 1,6 млн бутылок).

Также за шесть месяцев на 88% вырос экспорт грузинского вина в США (354 тыс. бутылок). Рост поставок был зафиксирован и во Франции (на 120%, более 55 тыс. бутылок), Литве (68%, более 315 тыс.), Монголии (68% более 146 тыс.), Белоруссии (32%, более 889 тыс.), Израиле (20%, более 131 тыс.), Канаде (12%, более 83 тыс.).

Всего в первом полугодии Грузия экспортировала около 40,5 млн бутылок вина 44 странам, что на 6% больше аналогичного периода прошлого года. Общая стоимость поставок выросла на 9%, превысив $98 млн.

Самые распространенные грузинские виды вин, поставляемые на рынок,— «Киндзмараули» (более 7,3 млн бутылок), «Мукузани» (более 2,3 млн), «Цинандали» (более 1,8 млн), «Ахашени» (более 750 тыс.), «Хванчкара» (более 480 тыс.).

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Отношения России и Грузии ухудшились после того, как 20 июня в Тбилиси началась массовая акция протеста во время визита российских депутатов, которые принимали участие в заседании Межпарламентской ассамблеи православия. 21 июня президент РФ Владимир Путин временно запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию с 8 июля. С той же даты запрещены полеты грузинских перевозчиков в Россию.

Конфликт двух стран может не ограничиться запретом прямого авиасообщения. Как стало известно “Ъ”, вслед за заявлением Роспотребнадзора об усилении контроля за качеством грузинского вина чиновники начали собирать у торговых сетей информацию о доле этого алкоголя на полках. Процедура может быть подготовкой к введению запрета на ввоз вина из Грузии, которое сегодня занимает 17% российского импорта.

О последствиях протестов в Грузии читайте в материале “Ъ” «Роспотребнадзор забродил вокруг вина».