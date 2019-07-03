Россия осталась лидером по импорту грузинского вина в первом полугодии 2019 года

С января по июнь 2019 года Грузия экспортировала в Россию более 25 млн бутылок вина. Это на 6% больше показателя за аналогичный период 2018-го, сообщает ТАСС со ссылкой на Национальное агентство вина Грузии. По его данным, в первом полугодии Россия заняла первое место среди импортеров грузинского вина.
На втором месте по количеству импортированных грузинских вин — Украина (3,7 млн бутылок вина). Далее идут Китай (более 3,5 млн), Польша (более 1,8 млн) и Казахстан (более 1,6 млн бутылок).
Также за шесть месяцев на 88% вырос экспорт грузинского вина в США (354 тыс. бутылок). Рост поставок был зафиксирован и во Франции (на 120%, более 55 тыс. бутылок), Литве (68%, более 315 тыс.), Монголии (68% более 146 тыс.), Белоруссии (32%, более 889 тыс.), Израиле (20%, более 131 тыс.), Канаде (12%, более 83 тыс.).
Всего в первом полугодии Грузия экспортировала около 40,5 млн бутылок вина 44 странам, что на 6% больше аналогичного периода прошлого года. Общая стоимость поставок выросла на 9%, превысив $98 млн.
Самые распространенные грузинские виды вин, поставляемые на рынок,— «Киндзмараули» (более 7,3 млн бутылок), «Мукузани» (более 2,3 млн), «Цинандали» (более 1,8 млн), «Ахашени» (более 750 тыс.), «Хванчкара» (более 480 тыс.).
Отношения России и Грузии ухудшились после того, как 20 июня в Тбилиси началась массовая акция протеста во время визита российских депутатов, которые принимали участие в заседании Межпарламентской ассамблеи православия. 21 июня президент РФ Владимир Путин временно запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию с 8 июля. С той же даты запрещены полеты грузинских перевозчиков в Россию.
Конфликт двух стран может не ограничиться запретом прямого авиасообщения. Как стало известно “Ъ”, вслед за заявлением Роспотребнадзора об усилении контроля за качеством грузинского вина чиновники начали собирать у торговых сетей информацию о доле этого алкоголя на полках. Процедура может быть подготовкой к введению запрета на ввоз вина из Грузии, которое сегодня занимает 17% российского импорта.
О последствиях протестов в Грузии читайте в материале “Ъ” «Роспотребнадзор забродил вокруг вина».
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