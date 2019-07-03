Уровень воды в иркутской реке Ия все еще превышает критическую отметку

Уровень воды в реке Ия в Тулунском районе, сильнее всего пострадавшем во время паводка в Иркутской области, снизился до 753 см, сообщает администрация города Тулун. Пока уровень воды в реке на полметра превышает критическую отметку (700 см).

По состоянию на утро 3 июля в Тулуне подтоплено 143 улицы, семь садоводств, три АЗС, также поврежден мост. В зону подтопления попало 34 трансформаторные подстанции. По сведениям городской администрации, «ситуация в Тулуне остается сложной».

В результате паводка, начавшегося 25 июня, уже пострадало 83 населенных пункта. В Иркутской области, где действует режим ЧС, подтопленными остаются 3,4 тыс. жилых дома. По последним данным, погибло 18 человек.

Подробности — в публикации “Ъ” «Три циклона качнули Восточную Сибирь».