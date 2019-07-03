ГИБДД создаст рабочую группу для детального анализа ПДД

Начальник ГИБДД России Михаил Черников сообщил, что будет создана межведомственная рабочая группа для анализа правил дорожного движения (ПДД). По словам господина Черникова, она на основе коллегиального обсуждения вопросов нормативного правового регулирования сферы дорожной безопасности проведет детальный анализ ПДД, а при необходимости подготовит рекомендации по их улучшению.

Ранее первый замглавы МВД Александр Горовой заявил о необходимости ревизии правил дорожного движения. «Потому что даже наш личный состав на сегодняшний день достаточно сложно находит подпункты и параграфы, разделы в ПДД»,— сказал он.

В конце 2018 года представители ГИБДД объявили о моратории на внесение изменений в правила дорожного движения. Позже Госавтоинспекция опровергла сделанное заявление.

На заседании Госсовета по развитию автодорог и безопасности было предложено усилить контроль за дорожными камерами и автошколами, ужесточить санкции за превышение скорости, ввести конфискацию автомобилей у пьяных водителей, поднять стоимость полисов ОСАГО для злостных нарушителей ПДД.

Подробнее читайте в публикации “Ъ” «Дороги наши велики и обильны, а порядка в них нет».