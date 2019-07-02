«Яндекс» ответил на претензии онлайн-сервисов по поисковой выдаче

«Яндекс» не понижает позиций сайтов других компаний в поисковой выдаче в пользу собственных сервисов, заявили РБК в компании. В ответ на жалобу организация сама присоединилась к письму и выступила за то, чтобы дискриминация объявлений не допускалась нигде.

Напомним, ранее онлайн-сервисы Avito, ЦИАН, Profi.ru, 2ГИС и ivi заявили, что «Яндекс» ограничивает доступ к их сервисам, отдавая преимущество тем сайтам, которые связаны с компанией. По их словам, для этого используются «колдунщики» — специальные интерактивные элементы, которые занимают первые позиции на странице после поискового запроса и отодвигают информацию конкурентов.

В «Яндексе» сообщили, что никогда не понижали естественных позиций других компаний и не мешали размещать рекламу. «Колдунщики» при этом не зафиксированы на верхних позициях: они появляются тогда, когда это повышает качество ответа на запрос.

При этом компания отмечает, что открыта к партнерству. В частности, «Яндекс» предпринимал попытку представить компаниям-партнерам более сложный формат сниппета (исходного формата текста для поисковой выдачи), но они не были готовы к интеграции. Также в «Яндекс.Директе» существует формат, аналогичный «колдунщику». «"Яндекс" сейчас работает над следующей версией — новым специальным интерактивным форматом в "Директе", который предоставит расширенную функциональность компаниям-партнерам»,— пояснили “Ъ” впресс-службе «Яндекса».

Сама компания хотела бы, чтобы ссылки на ее сервисы также появлялись на других площадках. «В ответ мы ожидаем встречных действий компаний (в том числе от всех авторов письма). <…> Мы бы хотели присоединиться к авторам письма и расширить список его адресатов до других компаний. Например, все мы должны получить равный доступ к выдаче поиска Google, Mail и Rambler»,— добавили в «Яндексе».

О том, почему возникли претензии к «Яндексу»,— в материале “Ъ”.