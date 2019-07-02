В правительстве отрицают проблемы с производством «Авангарда»

В аппарате вице-премьера Юрия Борисова заявили, что Россия не испытывает никаких сложностей с выпуском гиперзвуковых комплексов «Авангард». «Производство и поставка комплексов "Авангард" с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком идут в соответствии с графиком, без сбоев»,— говорится в комментарии (цитата по «РИА Новости»).

Ранее американский телеканал CNBC сообщил, что Россия сможет произвести не более 60 комплексов. Это связано с тем, что Москва испытывает трудности с получением углеводородного волокна, которое необходимо для деталей «Авангарда». Данная информация была получена от источников, которые знакомы с материалами американской разведки.

«Авангард» — межконтинентальные баллистические ракеты с гиперзвуковым маневрирующим боевым блоком. Они встанут на боевое дежурство уже к концу 2019 года. Комплексами уже начали оснащать ракетные войска стратегического назначения.

Напомним, президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию рассказал о новом стратегическом вооружении, среди которого — гиперзвуковые комплексы «Кинжал», «Авангард», «Буревестник», боевой лазер «Пересвет» и подводный беспилотник с ядерной силовой установкой «Посейдон».

Подробнее о выступлении президента — в материале “Ъ”.