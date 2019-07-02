Красноярский губернатор извинился перед жительницей Канска за эмоциональный разговор

Губернатор Красноярского края Александр Усс извинился перед жительницей Канска за резкий разговор, сообщила «РИА Новости» жительница Наталья, задавшая вопрос про дорогу. Она добавила, что глава региона пообещал решить вопрос с дорогой в зоне подтопления.

«Принес извинения, сказал, что с дорогой он нам поможет, дорога будет восстановлена,— сказала жительница Канска.— Уже сегодня там работы ведутся, оснований ему не верить нет». Она заявила, что считает инцидент исчерпанным.

Ранее господин Усс в ответ на жалобу Натальи спросил, не хочет ли она «права качнуть». По словам начальника управления пресс-службы губернатора, видеозапись беседы Александра Усса с горожанами была «вырвана из контекста». По ее словам, «эмоции иногда брали верх и над жителями Канска, и над губернатором».

Напомним, с 30 июня в Канске из-за паводка был введен режим чрезвычайной ситуации. Подтоплено более 100 дачных участков, эвакуированы почти 80 человек.

В соседней Иркутской области из-за паводка пострадали 83 населенных пункта, погибло 14 человек. Под водой или частично затопленными остаются больше 50 городов, поселков и деревень.

Подробнее о последствиях — в публикации “Ъ” «Последствия вышли из берегов».