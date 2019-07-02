ВГТРК заявила об обстреле своих журналистов на западе Донецка

Съемочная группа ВГТРК попала под минометный обстрел украинских военных в поселке Александровка на западе Донецка, сообщил корреспондент медиахолдинга Андрей Руденко «РИА Новости». В результате инцидента никто не пострадал.

По его словам, предположительно, стреляли минами 120-го калибра. «Это было в районе 14:10–14:20. Шла фиксация последствий обстрела поселка»,— рассказал господин Руденко.

Ранее, 27 июня, в Донецке под обстрел попала группа журналистов, в числе которых были представители информагентства News Front и «РИА Новости». Никто не пострадал.

Напомним, 5 июня 2019 года участники контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе договорились о подготовке нового соглашения о прекращении огня. В ОБСЕ одобрили решение о разведении сил у станицы Луганской.

О том, как на Украине призывают к дипломатическому решению конфликта в Донбассе, читайте в публикации “Ъ”.

Также о перспективах мирного урегулирования — в интервью “Ъ” украинского политика Виктора Медведчука, известного близостью к президенту РФ Владимиру Путину.