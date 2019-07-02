«Купить его будет относительно несложно»

Обозреватель «Коммерсантъ FM» Дмитрий Гронский рассказывает о детском варианте автомобиля McLaren 720.

Работа с подрастающим поколением покупателей — важная часть деятельности любой уважающей себя автомобильной компании. Я, например, помню, как российское представительство одного серьезного автобренда судилось с издательством, которое осмелилось без их ведома выпустить книжку-раскраску с машинами марки. И дело тут не только в том, что компания хочет зарабатывать и на полиграфической продукции, а в том, что художники, нанятые в обход корпоративных требований, могли и ракурс машин неверный выбрать и нарисовать их не так, испортив тем самым представление о продукте. Сюда же надо отнести работу автопроизводителей с блогерами, изрядная часть аудитории которых – дети, и традиционный выпуск бейсболок, моделек и прочего мерчендайзинга.

Британский производитель суперкаров McLaren, например, на днях презентовал новое поколение автомобилей для водителей от трех до шести лет. McLaren 720S Ride On — это уменьшенная копия McLaren 720. У него и двери открываются, как ножи гильотины. И цвет кузова при заказе можно выбрать один из нескольких, точно таких же, как у «взрослой» машины. Есть, правда, и разница. В детский автомобиль сядет только один маленький человек, а не два больших. У него стоит электромотор, а не бензиновый V8. И максимальная скорость составляет 5 км/ч, а не 314.

Зато маленький McLaren может управляться не только водителем, но и кем-то из родителей с дистанционного пульта управления. Через встроенные динамики при наборе скорости он издает точно такой же звук, что и большой 720S, разве что немного потише. На жесткий диск медиасистемы предустановлены популярные у детей песни. А экран на центральной консоли автомобиля может демонстрировать мультфильмы с вставленных в USB-порт носителей. Что, безусловно, может оказаться более интересным для маленького пилота занятием. Продавать McLaren 720S Ride On планируется не через дилерские центры автофирмы, а через известные сети игрушечных магазинов, так что купить его будет относительно несложно.