Дело Ивана Голунова передано в СКР

Дело о покушении на сбыт наркотиков, обвиняемым по которому ранее проходил Иван Голунов, передано в Следственный комитет России (СКР), сообщил адвокат журналиста Сергей Бадамшин в своем telegram-канале.

«21 июня дело Голунова было передано в прокуратуру Москвы для определения подследственности. Прокуратура Москвы дело передала в Генеральную прокуратуру. Сегодня постановление о передаче дела по подследственности в СКР подписано»,— говорится в сообщении, опубликованном господином Бадамшиным.

Журналист отдела расследований «Медузы» Иван Голунов был задержан 6 июня по подозрению в сбыте наркотиков (ст.228 ч.1 УК РФ) и позднее отправлен судом под домашний арест. Господин Голунов свою вину отрицал, заявив, что наркотики, найденные в ходе обыска, были ему подброшены. Дело вызвало широкий общественный резонанс, в Москве и других городах России прошли митинги и одиночные пикеты в поддержку журналиста.

11 июня обвинения с Ивана Голунова были сняты в виду недоказанности его учатсия в преступления. По ходатайству главы Министерства внутренних дел России Владимира Колокольцева указом президента Владимира Путина были уволены начальник УМВД ЗАО Москвы генерал-майор Андрей Пучков и глава управления по борьбе с наркотиками ГУМВД по Москве генерал-майор Юрий Девяткин. Сотрудники, проводившие арест журналиста, были отстранены от работы на время проверки, по итогам которой были выявлены нарушения.

Подробнее о том, как дело Голунова повлекло за собой структурные изменения в МВД, читайте в материале “Ъ” «Владимир Колокольцев наращивает собственную безопасность».