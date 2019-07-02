Прокуратура выявила нарушения в работе автошкол в 20 регионах

Прокуроры обнаружили многочисленные нарушения в работе автошкол как минимум в 20 субъектах РФ, заявил первый замгенпрокурора Александр Буксман на заседании коллегии по вопросам надзора в сфере безопасности дорожного движения. По словам господина Буксмана, по вине начинающих водителей в 2018 году случилось почти 10 тыс. ДТП. В связи с этим Генпрокуратура поручила региональным прокурорам проверить работу автошкол.

Нарушения были зафиксированы: на Алтае, в Кабардино-Балкарской Республике, Краснодарском крае, Архангельской, Владимирской, Вологодской, Оренбургской, Пензенской областях. Там прокуроры выявили несоответствие учебно-материальной базы автошкол установленным требованиям.

«Существенные упущения в организации учебного процесса в автошколах устранены после вмешательства прокуроров в Татарстане, Тыве, Алтайском крае, Ивановской, Курской, Нижегородской, Омской, Орловской, Тамбовской областях»,— рассказал первый замгенпрокурора (цитата по ТАСС).

В конце июня прошло заседание Госсовета по развитию автодорог и безопасности движения. На нем, в частности, обсуждалось предложение усилить контроль за дорожными камерами и автошколами.

Подробности — в публикации “Ъ” «Дороги наши велики и обильны, а порядка в них нет».