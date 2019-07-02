Крупнейший в России троллейбусный завод приостановил процесс сокращения сотрудников

Крупнейший в России производитель троллейбусов — завод «Тролза», расположенный в Энгельсе Саратовской области, отменил решение о сокращении части сотрудников, сообщили в профкоме предприятия. Как заявила “Ъ” председатель профкома предприятия Людмила Букина, пока завод остается в режиме простоя, однако наметились позитивные тенденции.

«У нас есть информация о том, что на прошлой неделе на трехсторонней встрече правительства, потенциальных инвесторов и собственников завода приняты решения о выведении предприятия из кризиса. Поэтому процесс высвобождения приостановлен, завтра коллективу будет представлен новый директор»,— отметила госпожа Букина.

Ранее в связи со сложной экономической ситуацией на троллейбусном заводе было объявлено о планах сократить 500 из 800 сотрудников. За последние несколько месяцев уже были уволены, по словам Людмилы Букиной, около 150 человек. Руководство Энгельсского района и губернатор Саратовской области Валерий Радаев обещали помочь работникам в случае полной остановки предприятия. Предприятие не функционирует с начала года. Сложности работы завода усугубились с задержанием генерального директора предприятия Ивана Котвицкого, которого подозревают в даче взятки в 2 млн руб. сотруднику налоговой инспекции.

Об уголовном деле гендиректора завода читайте в публикации “Ъ-Саратов” «Троллейбусы споткнулись о налоги».

Сергей Петунин, Саратов