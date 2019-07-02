Трамп намерен оставить в Афганистане разведывательное подразделение

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу FoxNews заявил, что намерен оставить разведывательный корпус в Афганистане после вывода из страны большей части американских военных.

На вопрос журналиста, как долго в Афганистане будет находиться американский военный контингент, глава Белого Дома ответил, что хотел бы вывести большую его часть. По словам президента, из 16 тыс. военных, находившихся еще недавно в стране, сейчас там осталось около 9 тыс.

По словам господина Трампа, в Афганистане «множество хороших укрытий» и именно в этой стране формируются террористы, поэтому в ней необходимо оставить корпус сильной американской разведки.

В конце июня 2019 года в Дохе прошел очередной раунд переговоров США и запрещенного в России движения «Талибан». Главный вопрос повестки дня — условия подписания мирного соглашения между участниками конфликта в Афганистане (талибами и афганцами). Талибы согласны прекратить огонь только после того, как американцы объявят о выводе войск. США, в свою очередь, заявили, что не будут выводить войска из Афганистана без одобрения НАТО. При этом вывод войск не случится, пока движение «Талибан» и афганское правительство не заключат соглашения о мире.

Подробнее о возможных последствиях многолетнего конфликта в Афганистане читайте в материале “Ъ” «Талибы переходят все границы».

О перспективах совместного вывода войск НАТО и США из региона читайте в материале “Ъ” «Вместе пришли, вместе и уйдут».