Уход в обмен на мир Эксперт РСМД Георгий Асатрян о переговорах по афганскому урегулированию в Дохе

В эти дни в Катаре проходит седьмой раунд переговоров США и запрещенного в РФ движения «Талибан». Главный вопрос повестки дня — условия подписания мирного соглашения между участниками конфликта в Афганистане. Вашингтон надеется, что договор будет подписан к началу сентября, а к концу месяца в стране состоятся президентские выборы.

Переговоры идут по двум трекам: США—«Талибан» и афганцы—афганцы. Американцы ведут прямые переговоры с лидерами радикального движения. От диалога с кабульским правительством талибы отказываются, называя его «марионеткой безбожника» (то есть Америки, с которой между тем сами не брезгают вести диалог). Второй трек — это переговоры представителей различных афганских политических сил: оппозиции, племен, полевых командиров и того же правительства.

Каковы же условия мирного соглашения, которое продавливает США?

Во-первых, «Талибан» должен прекратить террористическую деятельность и дать гарантии (непонятно, как это будет сделано на практике), что они не будут использовать терроризм как метод политической борьбы. Талибы также обязаны не допустить превращения Афганистана в тихую гавань для «Исламского государства» и «Аль-Каиды» (запрещены в РФ). Напомним, что именно талибы допустили ситуацию, когда афганская территория была превращена в инкубатор международного терроризма.

Во-вторых, в стране должен быть запущен межафганский диалог с участием всех политических сил. И это несмотря на то, что, как говорил герой «Мимино», стороны испытывают такую личную неприязнь, что даже кушать не могут. Между тем обсуждаемое соглашение обязывает оппозицию и правительство вести политический диалог.

Третье требование заключается в снижении уровня насилия и прекращении огня. Оно относится как к талибам, так и к правительственным силам.

И наконец, четвертое. США обязуются начать постепенный вывод войск с территории Афганистана. Это как раз то, чего уже восемнадцать лет добиваются талибы.

Впрочем, камней преткновения пока слишком много.

Талибы согласны прекратить огонь только после того, как американцы объявят о выводе войск.

Лидеры движения в очередной раз призвали покончить с «оккупацией Афганистана».

В свою очередь, США понимают всю пагубность подобного сценария. Объявление о выводе войск (и, собственно, начало этого процесса) — козырь, который может быть «продан» лишь единожды.

Ситуацию усугубляет глубокое недоверие сторон друг к другу. Никаких твердых гарантий они дать не могут, переговоры ведутся «под честное слово».

Однако процесс небезнадежен. Стороны конфликта — США, Кабул и «Талибан» — осознали невозможность военной победы. При этом Дональд Трамп подходит к международной политике с изрядной долей изоляционизма. Ему, так же как и его избирателю, война в Афганистане неинтересна. До президентских выборов в США уже меньше двух лет, и Трампа сейчас больше всего заботит, как остаться хозяином Белого дома. А данные соцопросов показывают, что процент американцев, считающих, что их страна должна «заниматься своими делами», никогда еще не был так высок.

Потому-то Трамп и задумал в сжатые сроки покончить с «бесполезной» афганской войной. Подписание мирного соглашения по Афганистану может стать для президента США весомым козырем в его внутриполитических дебатах и позволить ему начать вывод основной части остающегося в стране контингента.

Впрочем, переговоры идут непросто. «Талибан» отчаянно торгуется.

Неслучайно лидер движения Хайбатулла Ахундзада буквально накануне переговоров заявил: «Никто не должен ждать, что мы обольем холодной водой горящие фронты джихада, который мы ведем уже сорок лет».

И все же какие-то подвижки в переговорах наблюдаются. Времени до сентября остается немного, и не исключено, что уже в ближайшее время мы услышим обнадеживающие новости об афганском урегулировании.