Климкин считает конфликт с Зеленским эмоциональной историей

Глава МИД Украины Павел Климкин назвал конфликт с президентом Владимиром Зеленским историей не столько содержательной, как эмоциональной. Накануне господин Зеленский попросил председателя правительства Владимира Гройсмана привлечь министра к дисциплинарной ответственности, а Верховную раду — рассмотреть повторное представление об увольнении господина Климкина. Причиной послужил несогласованный с президентом ответ МИД Украины на ноту МИД России о задержанных в Керченском проливе украинских моряках.

Павел Климкин в интервью «Украинским новостям» заявил, что планировал ознакомить президента с нотной перепиской МИДа. «Мы хотели и ноту РФ, и ноту ответную потом отослать (Владимиру Зеленскому.— “Ъ”). Мы работали с нашими юристами, но потом прозвучало это заявление (о привлечении к дисциплинарной ответственности.— “Ъ”). Я не знаю, кто его инициировал»,— сказал глава украинского министерства.

25 июня МИД России направил в Международный трибунал ООН ноту, в которой предлагались варианты того, как украинская сторона может способствовать освобождению моряков в рамках российского уголовно-процессуального законодательства. Господин Климкин не согласился с предложением России, отметив, что россияне пытаются заставить Украину признать уголовное преследование моряков. Позднее Владимир Зеленский потребовал от МИД Украины объяснений, почему он узнает о ходе обсуждений ситуации с украинскими моряками из интернета.

О перспективах развития отношений Киева и Москвы при новом президенте Украины читайте в материале “Ъ” «Молчание Владимира Путина».