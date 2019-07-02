Трамп ждет очередной встречи с лидером КНДР в ближайшее время

Президент США Дональд Трамп назвал отличной свою третью встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном, состоявшуюся 30 июня. Господин Трамп заявил, что с нетерпением ждет новой встречи с северокорейским лидером. Когда она состоится, он не уточнил.
«Было здорово встретиться с председателем (Госсовета.— “Ъ”) Северной Кореи Ким Чен Ыном в эти выходные. У нас была отличная встреча, он выглядел очень хорошо и очень здоровым,— я с нетерпением жду встречи с ним снова в ближайшее время»,— написал президент США в Twitter.
Он добавил, что также возобновятся переговоры представителей США и КНДР. Они займутся выработкой решений «очень долгосрочных и сохраняющихся проблем», рассказал Дональд Трамп.
Господин Трамп стал первым президентом США, побывавшим в КНДР. Организовать американо-северокорейский саммит удалось приблизительно за сутки: Дональд Трамп сообщил Ким Чен Ыну о своем желании увидеться через Twitter. По итогам встречи стороны договорились создать рабочую группу по выходу из тупика, в котором оказались переговоры. Госсекретарь США Майк Помпео сказал, что переговоры с КНДР по вопросам денуклеаризации могут возобновиться в июле.
Подробности — в публикации “Ъ” «Дональд Трамп вторгся в Северную Корею с рукопожатием».
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