Помпео рассчитывает на возобновление переговоров с КНДР в июле

Госсекретарь США Майк Помпео рассчитывает на возобновление на рабочем уровне переговоров с КНДР по вопросам денуклеаризации. «Это произойдет где-то в июле, вероятно, в течение двух или трех недель, по моим предположениям, в середине месяца, в месте, которое еще предстоит определить»,— сказал он на американской военной базе Осан в Южной Корее (цитата по «Интерфаксу»).

Ранее господин Помпео сообщал, что северокорейский лидер Ким Чен Ын действительно хочет достигнуть прогресса на переговорах по денуклеаризации. До этого Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп провели переговоры в демилитаризованной зоне между Южной и Северной Кореями. По итогам господин Трамп заявил, что пока не будет снимать санкции против КНДР, но надеется, что со временем сможет их отменить.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Дональд Трамп вторгся в Северную Корею с рукопожатием».