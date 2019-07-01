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02 июля, вторник
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00:01
Главные анонсы 2 июля
01/07
Сотрудники «Тольяттиазота» провели митинг против рейдерского захвата завода
01/07
В Оренбургской области заработала очередная солнечная электростанция
01/07
Дмитрий Андреев назначен спортивным директором ФК «Оренбург»
01/07
Губернатор Ульяновской области сообщил о возможной отставке ряда глав администраций
01/07
Всероссийский сельский Сабантуй в Камышле посетили 20 тысяч человек
01/07
В Оренбуржье назначили и.о. министров из Свердловской области
28/06
Преподавателя Самарского государственного аграрного университета заподозрили во взяточничестве
28/06
Число резидентов ОЭЗ «Ульяновск» вырастет до 30
28/06
В Самаре перекрыто движение по второй и третьей полосе Московского шоссе
28/06
В Самаре ограничат движение транспорта по улице Шоссейная с 1 июля
28/06
В ДТП под Ульяновском погибли трое самарских полицейских
28/06
Оренбуржье подписало с Узбекистаном контракты на $1,3 млн
27/06
«Ашан» покидает ТРК «Московский» после мирового соглашения с собственником
27/06
Задержаны члены банды, напавшие на главу Росимущества по Самарской области
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Подробно
29
Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ
Это - главный сабантуй
В Камышле прошел масштабный национальный праздник
Ъ-Волга-Online
от
01.07.2019, 23:59
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Страна
Мир
Экономика
Бизнес
Финансы
Недвижимость
Культура
Спорт
Hi-tech
Авто
Стиль
Газета
Приложения
Огонёк
Weekend
Регионы
Автопилот
Наука
UK
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Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия