Полиция Гонконга прогнала протестующих из парламента с помощью слезоточивого газа

Полиция Гонконга очистила здание парламента от протестующих, захвативших его ранее. Для разгона сотен участников акции протеста, проникших в здание местного законодательно собрания, силы порядка применили слезоточивый газ, сообщил AFP.

Police entered - and later departed - from the briefly-occupied main chamber of the Legislative Council.



?? In full: https://t.co/kmLJLFCnSX pic.twitter.com/9hDQ6qgfpE — Hong Kong Free Press (@HongKongFP) 1 июля 2019 г.

Несколькими часами ранее в ходе очередной массовой демонстрации против принятия закона об экстрадиции, приуроченной к 22-й годовщине перехода специального административного района Гонконг из-под британской юрисдикции под китайскую, несколько сотен протестующих захватили здание парламента. Одним из символов участников акций против закона об экстрадиции стали зонты.

Попав внутрь, они сняли портреты местных представителей власти, вывесили британский колониальный флаг Гонконга в президиуме парламента и разрисовали стены граффити. Слова одного из граффити гласили «Гонконг не Китай».

#BREAKING Hong Kong police retake parliament from anti-government protesters: AFP pic.twitter.com/BL2kNkPoxo — AFP news agency (@AFP) 1 июля 2019 г.

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант выразил свою поддержку участникам акции в Гонконге. По словам баллотирующегося на пост премьер-министра Соединенного Королевства господина Ханта, сотни тысяч отважных людей, вышедших сегодня на улицы города, имеют право на мирный протест в рамках закона.

Напомним, в Гонконге протесты идут уже несколько недель. Поводом стал закон об экстрадиции, принятие которого позволило бы выдавать запрашиваемых преступников континентальному Китаю. По мнению участников протестов, эта поправка ограничивает независимость города. Из-за массовых протестов, длившихся несколько недель, правительство приняло решение отложить рассмотрение резонансного закона.

Подробнее о причинах самого массового за последние десять лет протеста в городе читайте в материале “Ъ” «Гонконг просит не выдавать».