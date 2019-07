Полиция Гонконга прогнала протестующих из парламента с помощью слезоточивого газа

Полиция Гонконга очистила здание парламента от протестующих, захвативших его ранее. Для разгона сотен участников акции протеста, проникших в здание местного законодательно собрания, силы порядка применили слезоточивый газ, сообщил AFP.

Police entered - and later departed - from the briefly-occupied main chamber of the Legislative Council.



