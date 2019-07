В Гонконге протестующие захватили парламент

Сотни протестующих ворвались в здание парламента Гонконга и вывесили Британский колониальный флаг в его президиуме. В этот день 22 года назад, 1 июля 1997 года, Великобритания передала Гонконг под юрисдикцию КНР.

VIDEO: Anti-government protesters tried to ram their way into Hong Kong's parliament on Monday, battling police armed with pepper spray, as the territory marked the anniversary of its handover to China in 1997. #HKprotests pic.twitter.com/xAfANdvDSr