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Фото: Tyrone Siu / Reuters

В Гонконге протестующие захватили парламент

Сотни протестующих ворвались в здание парламента Гонконга и вывесили Британский колониальный флаг в его президиуме. В этот день 22 года назад, 1 июля 1997 года, Великобритания передала Гонконг под юрисдикцию КНР.

Полиции Гонконга не удалось остановить протестующих, штурмом взявших здание местного законодательного собрания. Попав внутрь, участники акции разрисовали стены парламента граффити и полностью взяли над ним контроль.

Как сообщает AP со ссылкой на местные правоохранительные органы, полиция объявила о готовности очистить здание парламента в ближайшее время, если понадобится, будет применена сила.

Протестующие требуют полного отказа от закона об экстрадиции и отставки главы Гонконга Кэрри Лам. В то время, как сотни протестующих остаются в здании парламента, десятки тысяч участвуют в марше по улицам города.

Напомим, протесты идут в Гонконге уже несколько недель. Поводом к ним стала закон об экстрадиции, принятие которого позволило бы выдавать запрашиваемых преступников континентальному Китаю. По мнению участников протестов, эта поправка ограничивает независимость города. Из-за массовых протестов, длившихся несколько недель, правительство приняло решение отложить рассмотрение резонансного закона.

Подробнее о причинах самого массового за последние десять лет протеста в городе читайте в материале “Ъ” «Гонконг просит не выдавать».

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