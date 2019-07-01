В Гонконге протестующие захватили парламент

Сотни протестующих ворвались в здание парламента Гонконга и вывесили Британский колониальный флаг в его президиуме. В этот день 22 года назад, 1 июля 1997 года, Великобритания передала Гонконг под юрисдикцию КНР.

VIDEO: Anti-government protesters tried to ram their way into Hong Kong's parliament on Monday, battling police armed with pepper spray, as the territory marked the anniversary of its handover to China in 1997. #HKprotests pic.twitter.com/xAfANdvDSr — AFP news agency (@AFP) 1 июля 2019 г.

Полиции Гонконга не удалось остановить протестующих, штурмом взявших здание местного законодательного собрания. Попав внутрь, участники акции разрисовали стены парламента граффити и полностью взяли над ним контроль.

Как сообщает AP со ссылкой на местные правоохранительные органы, полиция объявила о готовности очистить здание парламента в ближайшее время, если понадобится, будет применена сила.

Протестующие требуют полного отказа от закона об экстрадиции и отставки главы Гонконга Кэрри Лам. В то время, как сотни протестующих остаются в здании парламента, десятки тысяч участвуют в марше по улицам города.

#UPDATE Protesters fix a British colonial flag to the Hong Kong parliament podium after they broke into the government headquarters on the 22nd anniversary of the city's handover from Britain to China. #HKprotests pic.twitter.com/C11ZPgzMCq — AFP news agency (@AFP) 1 июля 2019 г.

Напомим, протесты идут в Гонконге уже несколько недель. Поводом к ним стала закон об экстрадиции, принятие которого позволило бы выдавать запрашиваемых преступников континентальному Китаю. По мнению участников протестов, эта поправка ограничивает независимость города. Из-за массовых протестов, длившихся несколько недель, правительство приняло решение отложить рассмотрение резонансного закона.

Подробнее о причинах самого массового за последние десять лет протеста в городе читайте в материале “Ъ” «Гонконг просит не выдавать».