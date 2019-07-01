При наводнении в Иркутской области погибли 12 человек

Число погибших в результате наводнения в Иркутской области увеличилось до 12, заместитель председателя правительства по вопросам строительства и регионального развития Виталий Мутко на совещании у премьер-министра Дмитрия Медведева. Пропавшими без вести числятся еще девять человек, в том числе один ребенок.

«Как мы отметили, 751 человек пострадал, 153 госпитализировано. Эта цифра меняется»,— рассказал господин Мутко (цитата по «РИА Новости»).

Ранее сообщалось о семи погибших. На утро 1 июля в зоне затопления остаются 55 поселков. В целом природная катастрофа затронула 83 населенных пункта в Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском, Чунском, Зиминском, Куйтунском районах. Подтоплено 6,7 тыс. домов, в которых проживают более 32 тыс. человек. 2,3 тыс. человек были эвакуированы.

О последствиях наводнения читайте в публикации “Ъ” «Последствия вышли из берегов».