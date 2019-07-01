При наводнении в Иркутской области погибли семь человек

Число погибших в результате наводнения в Иркутской области увеличилось до семи. Как сообщают источники в экстренных службах региона ТАСС и «Интерфакса», пропавшими без вести числятся еще девять человек, в том числе один ребенок. Собеседник агентства уточнил, что в больницах находятся 153 пострадавших.

Ранее сообщалось о пяти погибших. На утро 1 июля водой подтоплено 55 населенных пунктов. В целом наводнение, начавшееся 25 июня, прошло через 83 населенных пункта в Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском, Чунском, Зиминском, Куйтунском районах. Всего подтоплено 6,7 тыс. домов, в которых проживают более 32 тыс. человек. 2,3 тыс. человек были эвакуированы. На территориях, из которых вода ушла, началось восстановление электроснабжения.

О ситуации в регионе — в публикации “Ъ” «Режим военного наводнения».