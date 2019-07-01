Все страны мониторингового комитета ОПЕК+ поддержали продление сделки на 9 месяцев

Министр энергетики РФ Александр Новак сообщил, что все страны министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) поддержали предложение о продлении сделки по ограничению добычи нефти на девять месяцев. При этом он отметил, что вопрос продления на больший срок не обсуждался.

«Рассматривали на 6 или на 9. Общее мнение было, что надо брать зимний период и лучше продлевать сразу на зиму»,— приводит ТАСС слова господина Новака. Также на заседании мониторингового комитета было рекомендовано сохранить на прежнем уровне обязательства по объемам сокращения добычи. Министр отметил, что в мае сделка была перевыполнена на 750 тыс. баррелей в сутки.

Заседание ОПЕК, на котором будут будут рассмотрены рекомендации (JMMC), состоится позднее сегодня.

Накануне министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что сделка ОПЕК+, вероятнее всего, будет продлена на девять месяцев. Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции после саммита G20 сообщил, что Россия и Саудовская Аравия поддержат продление договоренностей по сокращению добычи нефти в ранее согласованном объеме сроком шесть или девять месяцев.

Ранее сегодня министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане высказал мнение, что «ОПЕК умирает» из-за усиления в организации власти России и Саудовской Аравии.